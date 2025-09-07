Бермэн оказался в двух баллах от дисквалификации после контакта с Сайнсом

Бермэн приблизился к дисквалификации в «Ф-1».

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн получил 10-секундный штраф на Гран-при Италии за столкновение с Карлосом Сайнсом из «Уильямса ».

Вместе со штрафом Бермэну выписали 2 штрафных балла. Их у британца теперь 10 из 12: если он получит еще два – то будет дисквалифицирован на один Гран-при.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?

