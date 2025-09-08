Тед Кравиц о вероятном увольнении Цуноды из системы «Ред Булл»: «Нечестно – Лоусон останется в «Рейсинг Буллз», похоже»

Кравиц считает несправедливой судьбу Цуноды.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц предположил, что Юки Цунода в конце 2025 года потеряет место не только в команде «Ред Булл », но и во всей программе.

«Я дал Лорану Мекьесу два шанса ответить, получит ли Юки Цунода свой прежний кокпит в «Рейсинг Буллз », если его выгонят из «Ред Булл » в конце года или даже раньше.

Ответил ли Мекьес: «Да, не переживайте, получит»? Нет, не ответил. Тогда я спросил: «Можете просто прояснить?» Он сказал, что «не может ничего подтвердить, так что нет смысла даже обсуждать и думать об этом – у команды много времени, чтобы решить, останется ли Юки в пуле пилотов «Ред Булл».

Станет ли Юки Цунода очередной жертвой программы «Ред Булл» в конце года как Албон , Гасли , Альгерсуари , Скотт Спид – можно перечислять пилотов тысячами? Выгонят ли его из программы «Ред Булл»? Считаю, это очень вероятно – и нечестно, учитывая тот факт, что Лиам Лоусон , первая жертва этого года, вернулся в «Рейсинг Буллз» и, похоже, там останется», – сообщил Кравиц на Гран-при Италии .

