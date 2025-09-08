Гельмут Марко: «Инженеры теперь больше слушают пилотов»

Марко указал на новую сильную сторону «Ред Булл».

Советник «Ред Булл » отметил, что команде удалось выиграть Гран-при Италии благодаря новому подходу.

Он подчеркнул, что именно Макс Ферстаппен решил придерживаться настроек с низким уровнем прижимной силы, несмотря на различные мнения в команде.

«Инженеры теперь больше слушают пилотов. Если у вас есть такой быстрый и опытный гонщик [как Макс], то думаю, это правильный подход. В любом случае ему пилотировать болид. В конце концов важно, что наша максимальная скорость улучшилась.

Мы смогли оторваться от «Макларенов». Это все вклад пилота. Теперь весь технический отдел команды более открыт и готов к обсуждениям. Они не верят слепо данным симулятора», – сказал Марко .

