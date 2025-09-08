Изак Аджар о 10-м месте: «Для «Рейсинг Буллз» подиум не норма»

Аджар подвел итоги этапа в Монце.

Пилот «Рейсинг Буллз » поделился впечатлениями от Гран-при Италии, где ему удалось финишировать 10-м, несмотря на старт с пит-лейн.

«Я повеселился. Думаю, мы заслуживаем этот балл, потому что вчера [в субботу] у нас был хороший темп. Очевидно, перед квалификацией мы знали, что начнем гонку в конце пелотона – это огорчило. Нам здорово удалось прорваться за счет хорошего темпа – мы заслужили этот результат.

Думал ли я о финише в топ-10? По правде говоря, нет. Думал, мы застрянем в DRS-паровозике, но нам удалось оказаться в чистом воздухе на «харде». Износ шин был очень низким, что очень помогло нам.

Для нас подиум не норма. Каждый уик-энд задача – финишировать в топ-10. После старта с пит-лейн, думаю, это неплохой результат», – сказал Аджар .

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?