Ландо Норрис: «Если бы это я ехал позади, а с Пиастри случилось такое, я бы вернул ему позицию»

Норрис был бы готов вернуть Пиастри позицию в Монце.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о том, что был не слишком рад тому, каким образом ему досталось второе место на Гран-при Италии .

По словам Норриса, в команде еще до гонки обсуждали возможность возврата позиции в случае непредвиденных обстоятельств.

«Решение действовать подобным образом было принято заранее. Если бы все было наоборот, я бы сделал то же самое.

Да, не так я хочу добывать результат…но не я это делаю и не я это планирую. Я не хочу побеждать, или финишировать вторым, третьим, не важно, вот таким вот образом, но это решение было наиболее справедливым. И если бы это я ехал позади, а с Оскаром случилось такое, я бы вернул ему позицию.

В случившемся нет моей вины или вины Оскара. Ошиблась команда – и такое бывает. И эта ошибка стоила мне потери времени. Я знаю, все это выглядит не лучшим образом. И я не хотел, чтобы так случилось, но в конечном счете в борьбе одного гонщика с другим гонщиком такое решение кажется наиболее справедливым», – рассказал Норрис.

Скандал «Макларена» с приказами пропустить Норриса – 🤦‍♂‍. Даже Ферстаппен хихикал по радио