Кими Антонелли: «После старта пришлось отыгрывать много позиций – я допустил несколько ошибок»

Антонелли подвел итоги этапа в Монце.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал итоги Гран-при Италии, где финишировал 9-м.

«На старте выжал сцепление, и колесо забуксовало. Я потерял много позиций. Это поставило гонку под угрозу, ведь мне пришлось отыгрывать много позиций.

Это была неидеальная ситуация, а еще у меня возникли трудности с «медиумом». Я допустил несколько ошибок. Нужно просто понять, почему так получилось и подготовиться к следующему этапу.

В квалификации я определенно сделал шаг вперед. В прошлых гонках это было моей слабостью – но мне не удалось хорошо выступить на длинной дистанции. Нужно провести чистый уик-энд и отлично выступить в квалификации и в гонке», – заявил Антонелли .

