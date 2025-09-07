Джордж Расселл о победе Ферстаппена в Монце: «Забавный вид спорта»

Расселл признал, что первое место Ферстаппена в Монце озадачило его.

Пилот «Мерседеса » удивлен победе Макса Ферстаппена на Гран-при Италии, где сам финишировал пятым.

«Забавный вид спорта. Мне трудно понять, как Ферстаппен мог финишировать в 40 секундах позади от лидера в Бахрейне, а затем уехать вперед на 20 секунд здесь и в Имоле. Это впечатляет.

Не знаю, что произойдет в следующих гонках. Надеюсь, мы сможем более регулярно бороться за подиумы. «Феррари» сделала небольшой шаг вперед после старта сезона. Это не так просто», – отметил Расселл .

