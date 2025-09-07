Нико Росберг: «Макларену» предстоит все обсудить – не думаю, что Пиастри пропустил бы Норриса по собственной воле»

Росберг ожидает серьезный разговор в «Макларене».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением об инциденте с разменом позициями между гонщиками «Макларена», который произошел на Гран-при Италии .

Росберг считает, что в «Макларене» обязательно состоится подробный разбор, поскольку он уверен, что Оскар Пиастри не мог вообще без претензий принять командное решение вернуть лидерство Ландо Норрису , которое тот потерял из-за заминки на пит-стопе.

«У Макса похожий с Оскаром взгляд на подобные вещи. Что пит-стопы – это часть гонок, и если так случилось [и возникла заминка], значит ничего уже не поделаешь.

Вообще это очень сложная ситуация и я уверен, что в «Макларене » нужно будет обсудить все внутри команды. Потому что я не думаю, что Оскар бы сделал это [пропустил Норриса] по собственной воле.

Смотря на эту ситуацию со стороны тебе кажется, что это [размен позициями] был единственный способ восстановить справедливость, поскольку Ландо своей гонкой заслужил второе место, потому что он провел этот уик-энд лучше Пиастри. Но на деле все не так просто и коротких путей тут не бывает», – рассказал Росберг.

