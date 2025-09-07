Макс Ферстаппен: «Не буду комментировать размен позициями в «Макларене» – они могут поступать так, как считают нужным»

Ферстаппен высказался о размене позициями в «Макларене»

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Италии, а также прокомментировал инцидент, который произошел в «Макларене» по ходу гонки.

Ландо Норрис потерял лидерство из-за серьезной заминки на пит-стопе, и в команде попросили Оскара Пиастри вернуть позицию напарнику, учитывая то, при каких обстоятельствах произошла смена лидеров. Австралиец на это согласился, несмотря на то что они с Норрисом являются прямыми конкурентами в борьбе за титул.

«Я бы сказал, что в гонке наш темп оказался даже лучше, чем я ожидал. У машины был отличный баланс. На протяжении большей части первого отрезка мы очень хорошо работали с шинами.

У нас была правильная стратегия. На пит-стопе мы перешли на «хард», и в конце заезда я смог атаковать. Я понимал, что стратегией «Макларена» было оставаться на трассе как можно дольше, надеясь на появление машины безопасности, но в итоге для нас все сложилось довольно просто.

В этот уик-энд мы экспериментировали, в то же время стараясь найти правильные решения в работе с болидом. По ходу сезона у нас были весьма непростые времена, но сейчас, как мне кажется, мы нашли направление для работы с настройками, которое хорошо подходит нашей машине. И я надеюсь, что в дальнейшем мы будем выступать стабильнее.

Что касается размена позициями в «Макларене», то я не буду это комментировать. Потому что это внутренние дела «Макларена» – они могут поступать так, как считают нужным. Со своей стороны я могу сказать лишь то, что ошибки случаются. Иногда твой пит-стоп может пройти с задержкой, иногда ты сам можешь ошибиться. Все это часть гонок.

Тем не менее, борьба за победу в чемпионате идет именно между пилотами «Макларена», так что у них есть полное право делать то, что они считают нужным», – рассказал Ферстаппен.

