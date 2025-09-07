Гонщики «Ф-1» сфотографировались с шинами «Пирелли» в честь 500 Гран-при фирмы
«Пирелли» сообщила, что в Италии завершает празднование юбилейной отметки – поставщик шин провел в «Формуле-1» 500 этапов.
500-й гонкой стал заезд в Нидерландах, а в Монце пилоты, руководители команд, а также боссы «Ф-1» и ФИА Стефано Доменикали и Мохаммед бен Сулайем собрались, чтобы сделать фото на память.
Кроме того, «Пирелли» предоставит призерам Гран-при Италии кепки с юбилейным логотипом.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
Фото: соцсети ФИА; сайт «Пирелли»
Опубликовал: Михаил Ширяев
