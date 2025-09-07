Нико Росберг: «Норрис проведет фантастическую гонку, мы увидим более сильного, свободного, сосредоточенного Ландо»

Росберг ждет «фантастическую» гонку Норриса в Монце.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился ожиданиями от Ландо Норриса на Гран-при Италии . Пилот «Макларена » начнет заезд со второй позиции.

«Я предвижу перемены. Теперь на Ландо нет огромного давления как на фаворита чемпионата. Полагаю, мы увидим более сильного Ландо. Более свободного, более сосредоточенного – вот почему я считаю, что сегодня он проведет фантастическую гонку.

Вот почему борьба в чемпионате по-прежнему продолжается», – заявил эксперт.

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?

Ландо Норрис: «С поула легко можно выиграть в Монце – мне все равно на статистику. Ферстаппен выложится по полной»