Нико Росберг: «Норрис проведет фантастическую гонку, мы увидим более сильного, свободного, сосредоточенного Ландо»
Росберг ждет «фантастическую» гонку Норриса в Монце.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился ожиданиями от Ландо Норриса на Гран-при Италии. Пилот «Макларена» начнет заезд со второй позиции.
«Я предвижу перемены. Теперь на Ландо нет огромного давления как на фаворита чемпионата. Полагаю, мы увидим более сильного Ландо. Более свободного, более сосредоточенного – вот почему я считаю, что сегодня он проведет фантастическую гонку.
Вот почему борьба в чемпионате по-прежнему продолжается», – заявил эксперт.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
