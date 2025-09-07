  • Спортс
  • Ландо Норрис: «С поула легко можно выиграть в Монце – мне все равно на статистику. Ферстаппен выложится по полной»
Ландо Норрис: «С поула легко можно выиграть в Монце – мне все равно на статистику. Ферстаппен выложится по полной»

Норрис убежден, что Ферстаппен может сломать закономерность в Монце.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что не придает значения статистике на Гран-при Италии: ни одному пилоту не удалось реализовать поул в Монце за последние пять лет.

Ландо начнет гонку вторым, а первым стартует лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«[С поула] легко можно выиграть, так что меня не волнует эта статистика. Я должен был победить в прошлом году, но сделал глупость и не победил. Поэтому мне все равно. Макс выложится по полной ради первого места.

Гонка длинная. Здесь можно бороться, и будет непросто, даже если так кажется – легко тут не бывает. «Ред Булл» демонстрирует сильный темп весь уик-энд. Команда быстра с высокой топливной загрузкой – на одном уровне с нами.

Не ожидаю, что мы будем выглядеть героями. Полагаю, у нас все равно будет небольшое преимущество – постараюсь им воспользоваться», – заявил Норрис.

Ландо Норрис: «Шанс на победу есть, но «Макларен» не ожидает легкую гонку, как на некоторых трассах»

Гельмут Марко: «Поул Ферстаппена – результат слаженной работы с инженером, но лишь гоночный гений мог это реализовать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
