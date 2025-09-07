Оскар Пиастри: «Думал, что «Феррари» будет ближе в квалификации»
Пиастри рассказал, чем его удивила квалификация в Монце.
Пилот «Макларена» отметил, что его не удивил поул Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
«Рассматривал ли я Макса как одного из соперников перед стартом уик-энда? Я думал, что «Феррари» будет ближе – но мои ожидания основывались на данных прошлого года.
В целом, когда конкуренты близки к нам, Макс обычно оказался ближе всех. Так что не думаю, что его поул – это большой сюрприз. Но если сравнивать с прошлым годом, то да, немного удивляет», – сказал Пиастри.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
