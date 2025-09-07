Оскар Пиастри: «Думал, что «Феррари» будет ближе в квалификации»

Пиастри рассказал, чем его удивила квалификация в Монце.

Пилот «Макларена » отметил, что его не удивил поул Макса Ферстаппена на Гран-при Италии .

«Рассматривал ли я Макса как одного из соперников перед стартом уик-энда? Я думал, что «Феррари» будет ближе – но мои ожидания основывались на данных прошлого года.

В целом, когда конкуренты близки к нам, Макс обычно оказался ближе всех. Так что не думаю, что его поул – это большой сюрприз. Но если сравнивать с прошлым годом, то да, немного удивляет», – сказал Пиастри .

