Кими Антонелли: «Перед квалификацией чувствовал напряжение и очень нервничал»

Антонелли объяснил, почему сильно переживал перед квалификацией в Монце.

Пилот «Мерседеса » поделился впечатлениями от квалификации к Гран-при Италии , где оказался 7-м – однако за счет штрафа Хэмилтона итальянец начнет гонку с 6-й позиции.

«Не буду врать: перед квалификацией чувствовал напряжение. Я очень нервничал, ведь в пятницу вылетел с трассы – во второй практике я многое упустил, поскольку первая сессия получилась сильной.

На последнем комплекте шин я почти собрал лучший круг – так что я доволен своим выступлением. Я определенно сумел преодолеть произошедшее в «Параболике» в прошлом году (Антонелли тогда попал в аварию в практике – Спортс”).

Мне тогда было тяжело, я потерял в себе уверенность. Я говорил себе: «Постарайся двигаться дальше и особо не переживай о результатах». Мне было трудно сконцентрироваться, из-за чего не удавалось выложиться на полную», – высказался Антонелли .

Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?

