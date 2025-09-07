Макс Ферстаппен: «Не думаю, что в гонке все будет прекрасно в плане борьбы с «Маклареном»
Ферстаппен считает, что гонка в Италии получится непростой.
Пилот «Ред Булл» рассказал об ощущениях от управления болидом в Монце, где стартует с поула.
«Не думаю, что машина здесь когда-либо будет работать идеально из-за ощущений от низкого уровня прижимной силы. Но по крайней мере это позволило мне атаковать в поворотах с необходимой поворачиваемостью – именно этого я и хотел.
Нам все еще нужно понять, почему такой успех потом никак не отражается в гонке. В Зандворте у меня были довольно неплохие ощущения, но затем в гонке все прошло не лучшим образом.
Поэтому я не сижу и не думаю, что в гонке все будет прекрасно в плане борьбы с «Маклареном», – отметил Ферстаппен.
Поул Ферстаппена в Италии – быстрейший круг в истории «Ф-1». А как там «Феррари»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
