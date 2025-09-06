Макс Ферстаппен о рекорде круга в Монце: «Если привезти в Монцу «Мерседес» 2020 года, можно будет проехать еще быстрее – особенно если за руль сяду я!»

Ферстаппен высказался о рекорде круга трассы в Монце.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал рекорд трассы «Монца», который установил в квалификации к Гран-при Италии.

По мнению Ферстаппена, он не сделал ничего особенного, и мог бы проехать еще быстрее за рулем болида «Мерседеса» 2020 года – именно на нем Льюисом Хэмилтоном был установлен предыдущий рекорд.

«Рекорд трассы? Новый асфальт, другие поребрики, да и сама трасса стала быстрее. Думаю, если привезти в Монцу болид «Мерседеса » 2020 года, то можно будет проехать круг еще быстрее – особенно если за руль сяду я (смеется)!

В целом, если говорить о прогрессе, то по ходу дня мы внесли в настройки болида пару изменений. Машина стала вести себя чуть лучше, чуть стабильнее. И оба моих круга в третьем сегменте получились хорошими.

Так что да, все прошло намного лучше – хотя, с другой стороны, вряд ли все могло пройти хуже, чем в прошлом году. Тогда все было очень плохо. В прошлом году в Монце наша машина была просто неуправляемой. Я вообще не мог атаковать в поворотах, возникала сначала избыточная, а затем сразу недостаточная поворачиваемость.

Сейчас ситуация улучшилась. Машина чуть стабильнее входит в повороты, чуть лучше поворачивает. Ну и, конечно, прошлогодний Гран-при нас многому научил. К тому же, с тех пор в нашей машине многое изменилось», – рассказал Ферстаппен.

