Нико Росберг: «В первой гонке сезон Марко публично уничтожил Аджара! В «Ред Булл» очень суровы»

Росберг поделился мнением об Аджаре.

Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг оценил выступления Изака Аджара .

«В первой гонке [в Австралии], где он разбил болид до старта, Гельмут Марко публично уничтожил его! Это была первая гонка – в «Ред Булл » очень суровы по отношению к пилотам.

Но он восходящая звезда этого года. Он выступает потрясающе, стабильно и быстро.

Его проблема в том, что теперь ему зовут выступать за «Ред Булл». Стоит ли ему согласиться или отказаться и выиграть себе еще один год в «Рейсинг Буллз », чтобы набраться опыта?

У него невероятный потенциал, он способен побеждать в гонках. Посмотрим, как далеко он сможет зайти», – сказал Росберг.

