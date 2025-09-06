Нико Росберг: «В первой гонке сезон Марко публично уничтожил Аджара! В «Ред Булл» очень суровы»
Росберг поделился мнением об Аджаре.
Чемпион «Ф-1» 2016 года и эксперт Sky Нико Росберг оценил выступления Изака Аджара.
«В первой гонке [в Австралии], где он разбил болид до старта, Гельмут Марко публично уничтожил его! Это была первая гонка – в «Ред Булл» очень суровы по отношению к пилотам.
Но он восходящая звезда этого года. Он выступает потрясающе, стабильно и быстро.
Его проблема в том, что теперь ему зовут выступать за «Ред Булл». Стоит ли ему согласиться или отказаться и выиграть себе еще один год в «Рейсинг Буллз», чтобы набраться опыта?
У него невероятный потенциал, он способен побеждать в гонках. Посмотрим, как далеко он сможет зайти», – сказал Росберг.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
