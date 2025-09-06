0

Нико Росберг: «Подход Пиастри к гонкам и правда можно назвать идеальным»

Росберг восхищен подходом Пиастри в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что спокойный и размеренный образ жизни, который ведет Оскар Пиастри, является его преимуществом в борьбе за победу в чемпионате.

«Оскар ведет упорядоченный и простой образ жизни. Он встречается со своей девушкой еще со школьных времен, в личной жизни у него все стабильно и надежно.

Он сфокусирован на гонках и вместе со своими инженерами постоянно ищет способ постепенно совершенствоваться.

Его подход к гонкам и правда можно назвать идеальным. И при этом он очень уравновешенный человек. Все это и правда впечатляет. В ситуации, когда ты борешься за то, чтобы осуществить свою мечту и стать чемпионом «Формулы-1», все эти качества становятся его сильной стороной.

Притом, что в следующем году, в условиях нового регламента, ты не можешь знать, где окажешься – и именно нынешний сезон может стать твоим единственным шансом на титул. И это очень сильно давит на гонщика», – рассказал Росберг.

«Мне не нужна ментальность «пошел ты на хрен». Норрис пережил синдром самозванца и идет за титулом «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoНико Росберг
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен установил рекорд «Ред Булл» по количеству поулов в «Ф-1»
сегодня, 20:29
Гран-при Италии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
сегодня, 20:05
Фернандо Алонсо: «Доволен результатом, мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации»
сегодня, 18:49
Ландо Норрис: «Шанс на победу есть, но «Макларен» не ожидает легкую гонку, как на некоторых трассах»
1сегодня, 18:06
Лиам Лоусон: «Круг был испорчен, когда я попал в грязный воздух и вышел за пределы трассы»
сегодня, 18:03
Шарль Леклер: «С точки зрения чистой скорости у «Феррари», к сожалению, нет шансов на победу в Монце. Но я буду верить до конца»
2сегодня, 18:01
Маттиа Бинотто: «Хюлькенберг действовал слишком консервативно»
сегодня, 17:54
Джордж Расселл об изменении результатов команд: «Порой кажется, что в этом сезоне не так уж много смысла и логики»
1сегодня, 17:50
Ландо Норрис: «Я не дал себе шанс на поул – ошибки поставили в затруднительное положение, все зависело от последнего круга»
1сегодня, 17:49
Нико Хюлькенберг: «Испортил круг во время первой попытки и оказался уязвимым»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото