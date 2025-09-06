Нико Росберг: «Подход Пиастри к гонкам и правда можно назвать идеальным»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что спокойный и размеренный образ жизни, который ведет Оскар Пиастри, является его преимуществом в борьбе за победу в чемпионате.
«Оскар ведет упорядоченный и простой образ жизни. Он встречается со своей девушкой еще со школьных времен, в личной жизни у него все стабильно и надежно.
Он сфокусирован на гонках и вместе со своими инженерами постоянно ищет способ постепенно совершенствоваться.
Его подход к гонкам и правда можно назвать идеальным. И при этом он очень уравновешенный человек. Все это и правда впечатляет. В ситуации, когда ты борешься за то, чтобы осуществить свою мечту и стать чемпионом «Формулы-1», все эти качества становятся его сильной стороной.
Притом, что в следующем году, в условиях нового регламента, ты не можешь знать, где окажешься – и именно нынешний сезон может стать твоим единственным шансом на титул. И это очень сильно давит на гонщика», – рассказал Росберг.
