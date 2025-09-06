  • Спортс
  • Стефано Доменикали: «Интерес к проведению Гран-при проявляют в Португалии, Турции, на «Хоккенхаймринге»
3

Стефано Доменикали: «Интерес к проведению Гран-при проявляют в Португалии, Турции, на «Хоккенхаймринге»

Доменикали допустил возможность появления в «Ф-1» новых Гран-при.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о том, что организаторы сразу нескольких гонок проявляют сильный интерес к проведению Гран-при и попаданию в календарь чемпионата.

По словам Доменикали, место в календаре – возможно, на условиях ротации с другими этапами, – могут получить Гран-при Португалии, Гран-при Турции, и Гран-при Германии на «Хоккенхаймринге».

«У нас подписаны контракты с промоутерами многих гонок. Работа на долгосрочную перспективу позволяет распределить инвестиции необходимым образом. И нам поступает много запросов на проведение гонок.

В 2026 году «Зандворт» в последний раз примет Гран-при, и мы уже обсуждаем вопрос того, кто займет место Гран-при Нидерландов. Обсуждаем и вариант с ротацией Гран-при. Хотя этапов, которые будут проводить ротацию между собой, будет немного. Один или два. В ротации с другим Гран-при, например, заинтересованы организаторы гонки в Барселоне.

Также интерес к проведению Гран-при проявляют организаторы гонок в Португалии, Турции, а недавно добавился и «Хоккенхаймринг» [Гран-при Германии], где сменились владельцы. При этом самое важное, что должны понять организаторы – это что свободных мест в календаре «Ф-1» очень мало, так что те, кто если вы претендуете на это место, вы должны быть финансово устойчивы», – рассказал Доменикали.

Все владельцы команд «Ф-1»: миллиард навара на доле «Макларена», оценка – $5 млрд!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
