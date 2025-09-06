Лиам Лоусон о шансах остаться в «Ф-1»: «Не знаю, когда будет принято решение и что вообще происходит»

Лоусон настроен остаться в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » рассказал о планах на вторую половину сезона-2025 и поделился мыслями о возможности сохранить место в «Ф-1».

«Честно, я об этом не думаю. Я просто должен показывать максимум каждый уик-энд. Не знаю, когда будет принято решение и что вообще происходит. Мы, пилоты, сфокусированы на гонках – вот о чем я сейчас думаю.

В этом году еще 9 этапов, многое может произойти за 9 гонок, так что для меня главное – закрепиться в «Формуле-1».

Этот год очень напряженный. Так что я сконцентрирован на том, чтобы сохранить место и провести сильную вторую половину сезона», – отметил Лоусон .

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!

