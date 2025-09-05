Карлос Сайнс: «Темп «Уильямса» обнадеживает»

Сайнс доволен первым днем уик-энда в Монце.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, отметив, что остался доволен темпом болида в первый день гоночного уик-энда.

«С точки зрения скорости и времени круга день получился многообещающим. С утра мы сразу подобрали хорошие настройки болида – что дало нам отличный баланс и очень неплохое время круга.

Тем не менее, с точки зрения уверенности в управлении болидом я пока не всем доволен. Например, у меня были некоторые проблемы с прохождением 11-го поворота [«Параболика»] и 7-го поворота [«Аскари»].

В сравнении с «Феррари» болид «Уильямса » на этой трассе ощущается совершенно иначе. У нее как очень хорошие, так и слабые стороны. И на каждом круге я старался адаптироваться и стараться стать быстрее.

Тем не менее, наш темп и правда обнадеживает. Теперь мне нужно поработать над тем, чтобы чувствовать себя комфортнее на первых же кругах работы с шинами «софт», а также отработать пару поворотов. Но в целом у нас очень хороший темп», – рассказал Сайнс.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!