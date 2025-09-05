Ландо Норрис: «В условиях настроек болида на низкий уровень прижимной силы «Макларен» выступает не так хорошо»

Норрис признал наличие проблем в Монце.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии, отметив, что на трассе с низким уровнем прижимной силы преимущество команды в скорости над конкурентами практически исчезает.

«По сравнению с «Зандвортом», – где все работало потрясающе и мы были быстрее всех, – здесь у машины прямо противоположный уровень прижимной силы.

Ничего удивительного в этом нет, мы этого и ожидали. Но да, в условиях работы болида, настроенного на низкий уровень прижимной силы, мы выступаем совсем не так хорошо, как в условиях с настройкой на высокой уровень прижима. И конкуренты нас догоняют, заметно осложняя нам жизнь.

Но я думаю, что сегодня мы все равно продемонстрировали достаточно хороший темп. Есть пара вещей, которые нам нужно улучшить, но я думаю, что все будет в порядке.

И мы рады, что все равно оказались на первом месте [во второй практике]. Нам удалось прибавить между сессиями, но отрыв все равно слишком мал, нам нужно постараться его увеличить и оторваться от конкурентов, чтобы чувствовать себя комфортнее», – рассказал Норрис.

