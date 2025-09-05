Оливер Бермэн: «Моя мечта – присоединиться к «Феррари». Сейчас я должен показать стабильность»

Бермэн объяснил, как собирается получить место в «Феррари».

Пилот «Хааса » поделился мыслями насчет своих выступлений в сезоне-2025.

«Моя мечта – присоединиться к «Феррари». Я уже попробовал, какого это, в прошлом году [когда заменил Карлоса Сайнса в Саудовской Аравии]. Вот моя мотивация.

Сейчас я должен продемонстрировать стабильные выступления в «Хаасе», доказать, что я заслуживаю место в топ-команде. Я сконцентрирован на том, чтобы быть быстрым, остальное придет.

Хочу постоянно прогрессировать, лучше понимать машину и команду. Прошло только 15-16 гонок. Но еще нужно собрать все воедино.

Во время летнего перерыва я размышлял о том, сколько часов провел за изучением данных, как быстрее ехать или как заставить машину лучше работать – но я редко думал о своем мышлении и о том, как я подхожу к каждой сессии.

Когда ты одновременно думаешь о многом, то трудно сфокусироваться за рулем машины. Важно прояснить мысли и сконцентрироваться на конкретной цели», – рассказал Бермэн .

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!

