Юки Цунода: «Не думаю, что мне нужно сильно меняться. При Мекьесе я показал неплохие результаты»

Цунода доволен прогрессом в «Ред Булл» .

Пилот «Ред Булл » поделился мыслями о своих результатах в этом сезоне в преддверии Гран-при Италии.

«Думаю, что после первого дня за рулем этого болида я добился прогресса. Результаты первых нескольких гонок, вероятно, этого не отражали – но я, по крайней мере, был полностью уверен, что шаг за шагом двигаюсь в правильном направлении.

Запрыгнуть в другую команду в середине сезона нелегко. В «Ред Булл» многое изменилось. Я просто выкладываюсь изо всех сил в каждой гонке. Я постепенно приближаюсь к необходимому уровню – особенно это заметно по последним гонкам. Теперь главное – собрать все вместе.

Не думаю, что мне нужно сильно меняться. С тех пор как пришел Лоран [Мекьес], я показал не такие уж плохие результаты. Очевидно, не мне решать, достаточно этого или нет. Я просто продолжаю выкладываться на максимум», – отметил Цунода .

