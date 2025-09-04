Жак Вильнев: «Норрису надо уничтожить Пиастри, показать, что готов съесть напарника живьем»

Вильнев дал совет Норрису на фоне отставания от Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев сообщил, что технический сход Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов должен раскрепостить пилота «Макларена ».

Отставание британца от напарника Оскара Пиастри в чемпионате выросло до 34 очков.

«Ландо стал в некотором роде андердогом, преследователем. Я всегда предпочитал находиться в таком положении – можно сказать, это делает тебя злым, агрессивным.

Ты должен рисковать. Это весело, это захватывающе. Конечно, бывают разочарования, но ты должен пробовать. И тебе надо уничтожить напарника. Ты должен показать ему, кто сильнее, продемонстрировать, что ты готов съесть его живьем. Когда ты в роли отстающего, выбора не остается. Такой нужно выбрать подход.

В гонке тебе нужно надеяться, что кто-то вклинится между вами, чтобы команда не сделала дубль, а финишировала первой и третьей. Можно немного замедлиться, чтобы кто-то обогнал напарника. Мы такое видели: Льюис [Хэмилтон] против Нико [Росберга] в последней гонке [2016 года] – он пилотировал медленно и надеялся, что кто-то достанет Нико. Приходится играть в такие игры.

Что касается Пиастри, он мало что может сделать. Ему не нужно сильно рисковать. Он может согласиться на второе место, а не попытаться побороться за первое, если есть риск попасть в аварию и проиграть чемпионат.

Хотя Ферстаппен никогда не выбирал легких путей. Он всегда стремился к победе, и для него такой подход работал. Перед Пиастри будет стоять трудное решение: рисковать ли в попытке увеличить отрыв?» – заявил канадец в подкасте Sky Sports.

