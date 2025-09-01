Ланс Стролл о 7-м месте: «Благодарен «Астон Мартин», который дважды восстановил машину. Приятно отыграться»

Стролл завоевал очки после двух аварий и старта 19-м.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказался о двух инцидентах по ходу уик-энда Гран-при Нидерландов. Из-за аварии в квалификации канадец стартовал 19-м, но смог подняться на седьмую строчку в гонке.

«Благодарен команде, которая восстановила машину в пятницу вечером, а затем снова в субботу.

Уик-энд был разочаровывающим до этого момента. Хотя мы показывали хорошую скорость с первой же практики, находились в борьбе, во второй тренировке тоже.

Ощущения в болиде были хорошими. Просто жаль, что все так сложилось в субботу. Приятно отыграться», – заявил Ланс.

