Ланс Стролл о 7-м месте: «Благодарен «Астон Мартин», который дважды восстановил машину. Приятно отыграться»
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл высказался о двух инцидентах по ходу уик-энда Гран-при Нидерландов. Из-за аварии в квалификации канадец стартовал 19-м, но смог подняться на седьмую строчку в гонке.
«Благодарен команде, которая восстановила машину в пятницу вечером, а затем снова в субботу.
Уик-энд был разочаровывающим до этого момента. Хотя мы показывали хорошую скорость с первой же практики, находились в борьбе, во второй тренировке тоже.
Ощущения в болиде были хорошими. Просто жаль, что все так сложилось в субботу. Приятно отыграться», – заявил Ланс.
Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» явно сделал что-то не так с моей стратегией – раз я финишировал позади Стролла»