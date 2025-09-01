Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» явно сделал что-то не так с моей стратегией – раз я финишировал позади Стролла»

Алонсо полагает, что «Астон Мартин» плохо провел этап в Зандворте.

Пилот «Астон Мартин » недоволен стратегией команды на Гран-при Нидерландов, где в итоге финишировал 8-м – прямо позади своего напарника Ланса Стролла .

«Я стартовал 10-м, на протяжении всего уик-энда был отличный темп. В гонке, думаю, я был намного быстрее некоторых из тех, кто шел впереди.

В итоге мы финишировали позади «Уильямса », который испытывал трудности в этот уик-энд, позади «Хааса », который был очень медленным и вылетел после первого сегмента квалификации, и позади моего напарника, который стартовал последним и все равно оказался впереди меня.

Мы явно сделали что-то не так с моей стратегией, раз финишировали так плохо», – сказал Алонсо .

