Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» явно сделал что-то не так с моей стратегией – раз я финишировал позади Стролла»
Алонсо полагает, что «Астон Мартин» плохо провел этап в Зандворте.
Пилот «Астон Мартин» недоволен стратегией команды на Гран-при Нидерландов, где в итоге финишировал 8-м – прямо позади своего напарника Ланса Стролла.
«Я стартовал 10-м, на протяжении всего уик-энда был отличный темп. В гонке, думаю, я был намного быстрее некоторых из тех, кто шел впереди.
В итоге мы финишировали позади «Уильямса», который испытывал трудности в этот уик-энд, позади «Хааса», который был очень медленным и вылетел после первого сегмента квалификации, и позади моего напарника, который стартовал последним и все равно оказался впереди меня.
Мы явно сделали что-то не так с моей стратегией, раз финишировали так плохо», – сказал Алонсо.
Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости