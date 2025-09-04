Джо Сейвард: «Аджара повысят в «Ред Булл», Линдблада – в «Рейсинг Буллз», похоже. Цуноде будет тяжело найти место в 2026-м»

Сейвард ожидает перестановки в командах «Ред Булл» в межсезонье.

Известный журналист и инсайдер Джо Сейвад считает, что Юки Цунода покинет «Ред Булл » в конце 2025 года и, вероятнее всего, останется без места в «Формуле-1».

«Ред Булл», похоже, повысит Изака Аджара в пару к Максу Ферстаппену , а Арвид Линдблад станет партнером Лиама Лоусона [в «Рейсинг Буллз »]. Это означает, что Юки Цунода окажется за бортом, если «Хонда» не найдет ему место.

Но это тяжело, ведь в 2026-м будут лишь два пилота с моторами «Хонды» – Фернандо Алонсо и Ланс Стролл. Можно утверждать, что Цунода стал бы лучшим выбором в сравнении со Строллом, однако, когда папа владеет командой [«Астон Мартин»], вряд ли моторист сможет оказать давление. И не могу представить ситуацию, когда «Хонда» предложит Строллам столько денег, что они уйдут.

«Хонда» может заплатить, чтобы Юки гонялся где-то еще, но единственным реальным выбором является «Альпин», которая переходит на двигатели «Мерседеса» в следующем году. Более того, шансы «Хонды» заполучить еще одну команду в 2027-м крошечные. Хотя, если новая силовая установка окажется конкурентоспособной, это может произойти», – сообщил Сейвард.

