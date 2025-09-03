Макс Ферстаппен: «Ред Булл» всю гонку боролся с младшей командой. Такого не должно происходить»

Ферстаппен рассказал подробнее о проблемах «Ред Булл» в Зандворте.

Пилот «Ред Булл » недоволен темпом болида. В частности, ему не нравится, что на Гран-при Нидерландов младшая команда «Рейсинг Буллз » оказалась близко по темпу к основной.

«По чистому темпу мы всю гонку в основном боролись с нашей младшей командой. Такого не должно происходить. Это просто нехорошо. Но мы понимаем, что эти проблемы связаны с машиной.

У нас нет сцепления. Все могут ездить на «харде», кроме нас. Значит, что-то не так. Вот почему [в Зандворте] я использовал «софт» и «медиум» – эти шины дают больше сцепления в медленных поворотах, с которыми мы испытываем трудности.

Болид просто недостаточно быстрый. Мне пришлось сильно сбрасывать скорость в быстрых поворотах. В то время как остальные проходили 7-й и 8-й повороты быстрее, у меня не было сцепления.

Это, очевидно, плохо. Конечно, в квалификации на быстром круге дела обстояли лучше – но в гонке болид нынешнего сезона работает не лучшим образом», – отметил Ферстаппен.

