Юки Цунода: «Отвезу свою бригаду механиков в пиццерию перед началом уик-энда»

Цунода поделился планами перед этапом в Монце.

Пилот «Ред Булл » рассказал о настрое перед Гран-при Италии.

«В Монцу я приеду с набранной уверенностью – этот этап для меня словно домашняя гонка (Цунода жил в Италии, когда выступал за «Рейсинг Буллз» – Спортс”). Команда уже попросила меня дать пару рекомендаций: отвезу свою бригаду механиков в пиццерию перед началом гоночного уик-энда.

«Монца» – один из классических треков среди присутствующих в календаре. Каждый пилот с нетерпением ждет местную гонку.

Мы демонстрировали прогресс на протяжении каждого этапа и продолжим работать над улучшением машины и темпа. Надеемся попрощаться с европейской частью сезона позитивным образом», – сказал Цунода .

