Фредерик Вассер: «Феррари» не сделала ничего глупого, просто «Макларен» выступает исключительно великолепно»
В «Феррари» назвали «Макларен» своей главной проблемой.
Руководитель «Феррари» считает, что главная проблема Скудерии в сезоне-2025 – «Макларен».
«Что меня больше всего разочаровало в SF-25? «Макларен». Думаю, у нас и вправду было несколько проблем, и я оставлю их при себе – вероятно, если бы сезон переиграли, мы бы выбрали немного другой подход.
Но я не считаю, что мы где-то серьезно ошиблись. Мы впереди «Мерседеса» и «Ред Булл», которые были двумя эталонными командами последнего десятилетия. Мы не сделали ничего глупого, просто «Макларен» выступает исключительно великолепно», – заявил Вассер.
«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости