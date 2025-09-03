Фредерик Вассер: «Феррари» не сделала ничего глупого, просто «Макларен» выступает исключительно великолепно»

В «Феррари» назвали «Макларен» своей главной проблемой.

«Что меня больше всего разочаровало в SF-25? «Макларен». Думаю, у нас и вправду было несколько проблем, и я оставлю их при себе – вероятно, если бы сезон переиграли, мы бы выбрали немного другой подход.

Но я не считаю, что мы где-то серьезно ошиблись. Мы впереди «Мерседеса» и «Ред Булл», которые были двумя эталонными командами последнего десятилетия. Мы не сделали ничего глупого, просто «Макларен » выступает исключительно великолепно», – заявил Вассер .

