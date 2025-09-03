«Феррари» покинет один из ключевых инженеров (Autosprint)
Из «Феррари» ушел ключевой инженер, пишут итальянские СМИ .
По данным Autosprint, а также по ряду слухов, команду «Феррари» покинет главный инженер по производительности и глава Академии Джок Клиа.
Он присоединился к Скудерии в конце 2014 года и был тренером Шарля Леклера. Кроме того, Клиа поспособствовал значительному улучшению работы Академии «Феррари» – которую теперь возглавит Марк Жене.
Неизвестно, где именно Джок продолжит карьеру. Также пока не совсем понятно, кто возьмет на себя его обязанности как инженера.
