Аджар, Пиастри и Ферстаппен – в тройке лучших гонщиков Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших пилотов Гран-при Нидерландов .

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

За уик-энд в Зандворте наиболее высокую оценку получил пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар, впервые финишировавший на подиуме, – 10 баллов. Второе место досталось победителю Гран-при Оскару Пиастри («Макларен») – 9,6 балла. Третьим стал Макс Ферстаппен («Ред Булл ») – 9 баллов.

Ландо Норрис («Макларен») и Алекс Албон («Уильямс») разделили четвертую строчку – у обоих по 8,6 балла, а Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин») и Эстебан Окон («Хаас») – девятую (у всех по 7 баллов).

Рейтинг пилотов Гран-при Нидерландов по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 10

2. Оскар Пиастри («Макларен ») – 9,6

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,0

4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

4. Алекс Албон («Уильямс») – 8,6

6. Оливер Бермэн («Хаас») – 8,4

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,8

8. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

9. Пьер Гасли («Альпин») – 7,0

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,0

9. Эстебан Окон («Хаас») – 7,0

