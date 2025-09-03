Гюнтер Штайнер: «Возможно, «Ред Булл» следует взять Аджара, ведь больше никого нет»

Штайнер считает, что Аджар подходит на роль пилота «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер полагает, что «Ред Булл » стоит попробовать повысить в основную команду Изака Аджара – который взял первый подиум в «Ф-1» на прошедшем Гран-при Нидерландов. Для франко-алжирца это дебютный сезон.

«Возможно, «Ред Булл» следует взять его, ведь больше никого нет. Он хорошо справляется, он пилот программы «Ред Булл». Может ли он оказаться следующим талантом, который в определенный момент превзойдет Макса [Ферстаппена]? Возможно. У них так много примеров.

Вероятно, стоит заняться его переходом: дать ему понять, что не нужно пытаться превзойти Макса, нужно просто держаться вблизи него. Ведь если Аджар выгорит, то это не пойдет на пользу ни ему, ни «Ред Булл».

Они начинают задумываться и направляют его. Если у них есть такой талантливый пилот, то на каком-то этапе он должен раскрыться: нужно дать ему целый сезон в «Рейсинг Буллз », а затем спросить, готов ли он перейти в основную команду.

Я не очень хорошо знаю Изака, но они постоянно находятся рядом с ним. Они могут увидеть, насколько лучше он стал за год, и понять, готов ли он к повышению», – поделился мнением Штайнер.

