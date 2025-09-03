Стефано Доменикали: «Нужно вернуться к обсуждению реверсивной решетки»

В «Ф-1» заинтересовались идеей реверсивной решетки .

Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали заявил, что в серии вновь хотят рассмотреть вариант с использованием реверсивной стартовой решетки.

«Мы уже обсуждали этот вопрос, но нужно набраться смелости, чтобы вновь начать дискуссию – с таким предложением выступили несколько пилотов.

Сначала все гонщики были против. Но на последнем собрании многие сказали: «Почему бы не попробовать?» Формат десятилетиями используется в «Формуле-2» и «Формуле-3», – отметил Доменикали.

