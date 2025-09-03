Леклер одолжил телефон у фотографа после схода на Гран-при Нидерландов (RacingNews365)

Стало известно, откуда у Леклера появился телефон после аварии в Зандворте .

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сошел на Гран-при Нидерландов из-за контакта с Кими Антонелли. После в трансляцию попали кадры с монегаском – в определенный момент Шарля застали держащим в руках телефон.

Издание RacingNews365 решило выяснить, откуда у гонщика взялся смартфон – ведь ФИА запрещает брать их с собой в болид.

«Я связался с «Феррари» по этому поводу, ведь, как ни странно, мне и самому хотелось узнать – это был хороший вопрос.

И тут все довольно просто: Шарль был знаком с фотографом, который находился у того же участка трассы. Отличное место, чтобы делать снимки. Уверен, тот фотограф был очень занят, думая о случившемся с Льюисом [Хэмилтоном] и Шарлем.

В общем, Шарль знал этого фотографа и одолжил у него телефон», – рассказал редактор издания Ян Паркс.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»

