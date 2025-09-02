Лоран Мекьес: «Ферстаппен сам пришел ко мне в первый рабочий день и сказал, что остается в «Ред Булл»

Мекьесу не пришлось уговаривать Ферстаппена остаться.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, что Макс Ферстаппен сам принял решение остаться в австрийской команде, и что ему не пришлось прилагать никаких усилий для того, чтобы уговорить его.

Считалось, что Ферстаппен летом мог воспользоваться опцией досрочного расторжения контракта и перейти в «Мерседес», однако в итоге публично заявил о решении остаться в «Ред Булл»:

«Пришлось ли мне уговаривать Ферстаппена остаться? Нет. Мы с Максом вообще ни разу не обсуждали его будущее. В этом просто не было необходимости.

Макс пришел ко мне в мой первый же рабочий день и сказал: «Забудь про все, что можно было прочитать в прессе, я остаюсь в «Ред Булл» и с оптимизмом жду продолжения работы».

Также Мекьеса спросили, что он собирается делать и как взаимодействовать с Ферстаппеном, чтобы удержать Макса, а также чтобы не повторить судьбу Кристиана Хорнера . Поскольку считается, что одной из причин, по которым в «Ред Булл » решили расстаться с Хорнером, являлись сильно натянутые отношения с Йосом Ферстаппеном :

«На этот вопрос я могу очень легко ответить: нам просто нужно построить для Макса быструю машину. Если у Макса будет быстрая машина, довольны будут все – Макс, его окружение, ну и конечно мы сами».

17 фактов о внезапном дебютанте подиума «Формулы-1» Изаке Аджаре