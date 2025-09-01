  • Спортс
  • Аджар – лучший пилот Гран-при Нидерландов по версии The Race, Пиастри и Ферстаппен в топ-3, Хэмилтон – худший
Аджар – лучший пилот Гран-при Нидерландов по версии The Race, Пиастри и Ферстаппен в топ-3, Хэмилтон – худший

Аджар возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Зандворте.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Нидерландов.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар – француз завершил гонку на третьей позиции и впервые в карьере в «Ф-1» попал на подиум. Второе и третье место в рейтинге заняли победитель гонки Оскар ПиастриМакларен»), и финишировавший вторым Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

В то же время последнее место в рейтинге занял пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, который в прошедшей гонке попал в аварию и не сумел добраться до финиша.

Рейтинг пилотов на Гран-при Нидерландов (The Race)

1. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Эстебан Окон («Хаас»)

8. Оливер Бермэн («Хаас»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Карлос Сайнс («Уильямс»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Франко Колапинто («Альпин»)

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Габриэл Бортолето («Заубер»)

16. Юки Цунода («Ред Булл»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

19. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

20. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
