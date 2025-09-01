Совладельцы «Макларена» выкупят оставшуюся долю, команду оценили в 4 млрд долларов (Sky)

«Макларен» оценивают в 4 млрд долларов.

Sky News сообщает, что совладельцы компании McLaren Group – суверенный фонд Бахрейна Mumtalakat и инвестиционная группа из Абу-Даби CYVN Holdings – выкупят оставшуюся 30-процентную долю команды «Макларен».

Таким образом, ближневосточные инвесторы получат полный контроль над коллективом «Формулы-1». О сделке должны объявить уже во вторник, 2 сентября.

Оценка стоимости всей команды «Макларен» превысит 3 миллиарда фунтов (4 миллиарда долларов), утверждают источники.

Все владельцы команд «Ф-1»: долю в «Макларене» перепродали с наваром в миллиард, оценка – $4 млрд!