Ральф Шумахер: «Не знаю, как лучше поступить Хэмилтону – остаться в «Феррари» или заняться чем-нибудь другим»

Ральф Шумахер недоумевает из-за схода Хэмилтона в Зандворте.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер высказался об аварии Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов .

«Я начинаю немного теряться: с одной стороны, он способен справиться, но с другой, он находится под большим давлением – и при этом сам же оказывает на себя дополнительное.

Печально видеть его таким. Хотя у Льюиса все еще есть скорость, вокруг него складывается слишком много всего. Если скоро ничего не изменится, то я не знаю, как ему лучше поступить – продолжить выступать за «Феррари» или заняться чем-нибудь другим», – отметил эксперт.

