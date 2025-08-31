Тото Вольфф о трудностях Антонелли: «В «Торо Россо» Макс тоже ошибался»

Вольфф вступился за Антонелли после этапа в Зандворте.

Руководитель «Мерседеса » ответил на вопрос, справится ли Кими Антонелли с нарастающим на него давлением в «Ф-1».

На Гран-при Нидерландов итальянец провел сложную гонку с двумя штрафами (10 секунд – за контакт с Шарлем Леклером; 5 секунд – за превышение скорости на пит-лейн) и финишировал 16-м.

«Нам нужен пилот, который обладает скоростью, способен учиться, зарабатывает очки – но все великие гонщики допускали ошибки.

Сейчас трудно сравнивать [Кими с другими]. В «Торо Россо» (нынешний «Рейсинг Буллз » – Спортс”) Макс [Ферстаппен] находился в другой обстановке – но у него тоже случались моменты, которые можно было бы назвать большими ошибками.

Кими 18 лет (уже 19 – Спортс”), он оказался в гигантской команде, в «Мерседесе». Он будет ошибаться. Надеюсь, в следующем году это будет происходить реже и он будет чаще набирать очки. В долгосрочной перспективе я на 100% верю в него. Произошедшее – часть обучения», – отметил Вольфф .

