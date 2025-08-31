Андреа Стелла: «Свежий «софт» Ферстаппена может стать грозным оружием»

Стелла предупредил «Макларен» об опасности со стороны Ферстаппена в Зандворте.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла назвал лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена реальной угрозой для своих пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Нидерландов.

«Стратегия – одна из переменных, через которую может выражаться соперничество между Ландо и Оскаром. Но позвольте в первую очередь отметить, что есть Ландо, есть Оскар, и есть Макс Ферстаппен.

Прежде всего мы должны в интересах команды, в интересах Ландо и Оскара обыграть Макса, который не так далеко от нас. Он в двух десятых.

Полагаю, борьба будет интересной – не только между пилотами «Макларена», но и с другими гонщиками. У Макса, к примеру, есть свежий «софт», который он сохранил с квалификации, и он может стать довольно грозным оружием, если использовать его стратегически, в нужный момент», – заявил босс.

