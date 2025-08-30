Ландо Норрис: «Потребуется магия, чтобы обогнать Пиастри. В 2024-м болид Ферстаппена был гораздо медленнее»

Норрис сравнил борьбу в Нидерландах с Ферстаппеном и Пиастри.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис признал, что ему будет тяжело повторить результат прошлогоднего Гран-при Нидерландов : тогда британец проиграл старт, но затем обогнал гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена и одержал победу.

«Без обид для Макса, но тогда его машина была гораздо медленнее, это сильно помогло. Болид Оскара в этом году значительно быстрее, и напарник обычно является тем человеком, которого обогнать тяжелее всего, особенно с учетом разрыва в квалификации – нас разделила одна сотая.

Потребуется магия: хорошая стратегия, невероятная работа с шинами или что-то подобное. Но обычно [на этой трассе] довольно тяжело совершить обгон в борьбе за первое место. Еще тяжелее, если ты находишься позади напарника. Посмотрим, о чем есть смысл помечтать сегодня», – заявил Ландо.

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось