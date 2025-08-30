Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в гонке сможем попасть на подиум – это вполне реалистичная цель»

Ферстаппен намерен попасть в топ-3 в Зандворте.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , а также рассказал о целях на предстоящую гонку.

«Отставание от лидеров в квалификации все равно оказалось большим, но мне, если честно, просто хотелось занять третье место. Потому что уик-энд складывался для нас тяжело, но в нам удалось лучше справиться и собрать все воедино.

Думаю, что последние изменения, внесенные в настройки, улучшили ситуацию с попаданием в оптимальный рабочий диапазон болида, мы смогли атаковать чуть сильнее, и третье место – это отличный результат. Притом, что «Макларен» доминирует на всех участках трассы, так что это хороший для нас результат. И мы неплохо перевернули ситуацию по ходу уик-энда.

Надеюсь, в гонке мы сможем попасть на подиум – это вполне реалистичная цель. При этом сложно сказать, что можно ожидать от конкурентов [Расселла, Леклера и Хэмилтона, стартующих позади], но мне кажется, что сейчас наша машина работает немного стабильнее. Хотя в этом сезона в целом наш гоночный темп обычно был не так хорош, как квалификационный.

Но, будем надеяться, что в гонке нам хотя бы удастся удержать этих ребят позади. В то время как на происходящее времени меня я никак повлиять не смогу. Просто постараюсь как можно лучше провести гонку», – рассказал Ферстаппен.

