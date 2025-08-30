Кими Антонелли об 11-м месте в квалификации: «Заплатил за ошибку в 1-й практике»

Антонелли разочарован итогами квалификации в Зандворте.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 11-е место в квалификации к Гран-при Нидерландов .

«Я заплатил за ошибку в первой практике (Кими сошел в начале сессии – Спортс”): весь остальной уик-энд мне пришлось нагонять. Очень жаль, ведь ощущения от управления болидом хорошие. Я был ближе к остальным, чем во время недавних уик-эндов.

Когда у тебя осталось несколько кругов, нужно проехать длинный отрезок, а затем быстрый круг – и все это на машине, которая ведет себя совершенно по-разному, то это непросто.

Ветер? Да, он мог повлиять на результат. К примеру, во время последней попытки я чуть шире заехал в последнюю шикану. Вероятно, позади меня был ветер, и мне пришлось жестко затормозить, потеряв время. Можно было запросто оказаться застигнутым врасплох», – отметил Антонелли.

Поул с отрывом в 0,012 секунды – ответ Пиастри на успехи Норриса. И Ферстаппен ближе, чем казалось

