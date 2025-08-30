Фредерик Вассер: «Поборемся за подиум с Ферстаппеном и Расселлом»

В «Феррари» рассчитывают побороться за подиум в Зандворте.

Руководитель «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов , где Шарль Леклер показал 6-е время, а его напарник Льюис Хэмилтон – 7-е.

«Могли бы мы справиться лучше? Что ж, думаю, Шарль прояснил ситуацию, когда возвращался на пит-лейн: он ошибся в 10-м повороте. Вероятно, это стоило нам второго ряда. Но если мы и потеряли что-то сегодня, то причина проблем кроется во вчерашних практиках.

В пятницу мы сильно уступали лидерам и испытывали трудности. И даже если сегодня нам удалось неплохо отыграться, мы слишком плохо начали этот уик-энд. Это значит, что в пятницу нужно лучше работать: нам пришлось улучшить темп на секунду – а это слишком много. И в конце концов очень легко ошибиться.

Тем не менее мы хорошо справились: четвертое место было не так уж и далеко», – отметил Вассер .

При этом он подчеркнул, что в гонке «Феррари » намерена побороться за подиум:

«Да, как и всегда, мы в одной группе с Максом [Ферстаппеном] и Джорджем [Расселлом], начиная с утра. Но теперь нам удалось собрать все воедино. В этот раз стратегия будет немного рискованной, но у нас в борьбе оба болида – что для начала хорошо».

