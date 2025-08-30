Лиса перебежала трассу перед болидом Леклера в квалификации к Гран-при Нидерландов
Леклер доложил «Феррари» о лисе на треке.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что увидел лису во время квалификации к Гран-при Нидерландов.
Животное перебежало трассу, монегаск избежал наезда.
«Лиса была на въезде в десятый поворот, но, думаю, она убежала на запасной выезд», – произнес Шарль по радио.
Экскурсия по «Ф-1» в Нидерландах: все декорации домашнего Гран-при Ферстаппена
