Лиса перебежала трассу перед болидом Леклера в квалификации к Гран-при Нидерландов

Леклер доложил «Феррари» о лисе на треке.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер сообщил, что увидел лису во время квалификации к Гран-при Нидерландов .

Животное перебежало трассу, монегаск избежал наезда.

«Лиса была на въезде в десятый поворот, но, думаю, она убежала на запасной выезд», – произнес Шарль по радио.

Экскурсия по «Ф-1» в Нидерландах: все декорации домашнего Гран-при Ферстаппена