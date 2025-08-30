Гельмут Марко: «Ред Булл» на равных с «Маклареном» на изношенных шинах, в гонке возможен сюрприз»

Марко надеется на неожиданный исход этапа в Зандворте.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен , занявший третье место в квалификации к Гран-при Нидерландов, может удивить соперников из «Макларена » в гонке.

«Утром мы проигрывали восемь десятых, а теперь теряем время лишь на первом секторе. Если бы не он, мы были бы на том же уровне.

Считаю, то, что мы сделали, сработает и завтра – Макс понимает, как и где он должен пилотировать быстро. Особенно это касается изношенных шин – мы были на равных с «Маклареном». Возможно, нас ждет сюрприз», – заявил австриец в эфире немецкого Sky.

