Гельмут Марко: «Ред Булл» на равных с «Маклареном» на изношенных шинах, в гонке возможен сюрприз»
Марко надеется на неожиданный исход этапа в Зандворте.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен, занявший третье место в квалификации к Гран-при Нидерландов, может удивить соперников из «Макларена» в гонке.
«Утром мы проигрывали восемь десятых, а теперь теряем время лишь на первом секторе. Если бы не он, мы были бы на том же уровне.
Считаю, то, что мы сделали, сработает и завтра – Макс понимает, как и где он должен пилотировать быстро. Особенно это касается изношенных шин – мы были на равных с «Маклареном». Возможно, нас ждет сюрприз», – заявил австриец в эфире немецкого Sky.
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости