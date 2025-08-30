Ландо Норрис об отставании от Пиастри: «Все легко могло качнуться в ту или иную сторону»

Норрис прокомментировал поражение в квалификации с минимальным отставанием.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался после того, как уступил 0,012 секунды напарнику Оскару Пиастри в квалификации к Гран-при Нидерландов.

«Борьба была плотной на протяжении всего уик-энда, все легко могло качнуться в ту или иную сторону. Пожалуй, я немного разочарован, что не на поуле, но борьба получилась плотной, были приличные круги – это не конец света.

С таким ветром большую роль также играла удача. Даже учитывая все мое везение.

Это тяжело. Я хорошо проехал первый круг в третьем сегменте, просто был небольшой встречный ветер на прямой, и я потерял где-то одну сотую – легко можно утверждать, что разница в этом.

Но я в хорошем положении. У нас классная борьба. Оскар здорово пилотирует весь уик-энд, мы хорошо выступаем весь сезон, так что завтра будет весело.

В прошлом году мы оба ужасно стартовали – посмотрим. Не думаю, что внутренняя траектория сильно лучше, но гонка длинная, много кругов. Также увидим, что подготовила для нас погода», – заявил британец.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й