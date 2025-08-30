  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис об отставании от Пиастри: «Все легко могло качнуться в ту или иную сторону»
2

Ландо Норрис об отставании от Пиастри: «Все легко могло качнуться в ту или иную сторону»

Норрис прокомментировал поражение в квалификации с минимальным отставанием.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался после того, как уступил 0,012 секунды напарнику Оскару Пиастри в квалификации к Гран-при Нидерландов.

«Борьба была плотной на протяжении всего уик-энда, все легко могло качнуться в ту или иную сторону. Пожалуй, я немного разочарован, что не на поуле, но борьба получилась плотной, были приличные круги – это не конец света.

С таким ветром большую роль также играла удача. Даже учитывая все мое везение.

Это тяжело. Я хорошо проехал первый круг в третьем сегменте, просто был небольшой встречный ветер на прямой, и я потерял где-то одну сотую – легко можно утверждать, что разница в этом.

Но я в хорошем положении. У нас классная борьба. Оскар здорово пилотирует весь уик-энд, мы хорошо выступаем весь сезон, так что завтра будет весело.

В прошлом году мы оба ужасно стартовали – посмотрим. Не думаю, что внутренняя траектория сильно лучше, но гонка длинная, много кругов. Также увидим, что подготовила для нас погода», – заявил британец.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Гран-при Нидерландов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Нидерландов-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
1вчера, 20:10
Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов «Мерседеса» будет подтвержден»
2вчера, 20:05
Франко Колапинто: «Могли пройти во второй сегмент, но на последнем круге мне не повезло попасть в трафик»
1вчера, 19:04
Бермэн может начать Гран-при Нидерландов с пит-лейн из-за нарушений правил «закрытого парка»
вчера, 19:01
Гран-при Нидерландов-2025. Расписание трансляций
5вчера, 19:00
Пьер Гасли: «Точно не буду против дождя в гонке»
вчера, 18:55
Карлос Сайнс: «Не ожидал, что «Уильямс» настолько чувствителен к работе с шинами. Никогда с подобным не сталкивался»
1вчера, 18:44
Оскар Пиастри: «У «Макларена» в запасе есть вариант с альтернативной стратегией»
вчера, 18:19
Алекс Албон: «Я зол. Мне пришлось ждать две с половиной минуты, прежде чем покинуть пит-лейн»
2вчера, 18:12
Шарль Леклер: «Характеристики «Зандворта» подчеркивают слабые стороны болида «Феррари»
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото