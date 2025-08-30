Жак Вильнев о Норрисе и Пиастри: «Чем ближе концовка сезона – тем эгоистичнее будут вести себя гонщики»

Вильнев поделился ожиданиями от борьбы за титул в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев уверен, что с приближением концовки сезона и развязки в борьбе за титул соперничество Ландо Норриса и Оскара Пиастри будет обостряться.

«Чем ближе концовка сезона – тем упорнее будут становиться сражения между напарниками, и тем более эгоистично будут вести себя гонщики.

Понятно, что пилот в такой ситуации не захочет идти против команды, но тебе нужно начинать думать о себе. Вместе со своим гоночным инженером находить какие-то хитрости и приемы, чтобы получить преимущество и усилить давление на напарника, увеличивая шанс вынудить его ошибиться», – рассказал Вильнев.

